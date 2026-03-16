Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 16 марта 2026Силовые структуры

Экс-директор благотворительного фонда получил 14 лет колонии за миллионы на счету

Экс-директора «Фонда Валерия Гергиева» Зотова приговорили к 14 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тверской районный суд заочно приговорил к 14 годам колонии 60-летнего бывшего директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова за присвоение чужого имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Зотову также назначен штраф 1,6 миллиона рублей. Также его на три года лишили права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.

Установлено, что фигурант, будучи директором благотворительного фонда, использовал свое служебное положение — в ноябре 2011 года он поручил сотруднику подготовить платежное поручение и на его основании перечислил более 28,7 миллиона рублей на свой расчетный счет с расчетного счета фонда. Операция проводилась под видом оплаты обязательств по несуществующему договору. Деньги Зотов потратил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok