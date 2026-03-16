Экс-директор благотворительного фонда получил 14 лет колонии за миллионы на счету

Экс-директора «Фонда Валерия Гергиева» Зотова приговорили к 14 годам колонии

Тверской районный суд заочно приговорил к 14 годам колонии 60-летнего бывшего директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова за присвоение чужого имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Зотову также назначен штраф 1,6 миллиона рублей. Также его на три года лишили права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.

Установлено, что фигурант, будучи директором благотворительного фонда, использовал свое служебное положение — в ноябре 2011 года он поручил сотруднику подготовить платежное поручение и на его основании перечислил более 28,7 миллиона рублей на свой расчетный счет с расчетного счета фонда. Операция проводилась под видом оплаты обязательств по несуществующему договору. Деньги Зотов потратил.

Ранее сообщалось, что МВД задержало участника ограбления мужчины у криптообменника в Москве.