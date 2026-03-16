Напавший на криптообменник в Москве грабитель с застенчивой улыбкой попал на видео

МВД задержало участника ограбления мужчины у криптообменника в Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали участника ограбления мужчины у криптообменника в Москве, совершенного в октябре 2025 года в здании на Пресненской набережной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России и предоставили видео со скрывающимися после преступления налетчиками.

На кадрах видны бородатые мужчины в черных костюмах и с капюшонами на головах. Они бегут по помещению. Показан задержанный с застенчивой улыбкой.

Подозреваемый — 22-летний ранее судимый житель одного из регионов России. Личности его соучастников установлены, они объявлены в федеральный розыск.

В ограблении участвовали четверо. Они подошли к 23-летнему гражданину и силой отобрали у него пакет, в котором находилось почти 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

