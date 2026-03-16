Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 16 марта 2026

Напавший на криптообменник в Москве грабитель с застенчивой улыбкой попал на видео

МВД задержало участника ограбления мужчины у криптообменника в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники уголовного розыска задержали участника ограбления мужчины у криптообменника в Москве, совершенного в октябре 2025 года в здании на Пресненской набережной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России и предоставили видео со скрывающимися после преступления налетчиками.

На кадрах видны бородатые мужчины в черных костюмах и с капюшонами на головах. Они бегут по помещению. Показан задержанный с застенчивой улыбкой.

Подозреваемый — 22-летний ранее судимый житель одного из регионов России. Личности его соучастников установлены, они объявлены в федеральный розыск.

В ограблении участвовали четверо. Они подошли к 23-летнему гражданину и силой отобрали у него пакет, в котором находилось почти 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержаны трое мужчин, совершивших дерзкое ограбление машины на парковке. В похищенном ими портфеле были дорогостоящие часы, ноутбук, телефон и более 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok