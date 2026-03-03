Дерзкая кража портфеля с 10 миллионами рублей из машины попала на видео

В Подмосковье задержаны трое мужчин, совершивших дерзкое ограбление машины на парковке. Произошедшее попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД России по Московской области.

На видео показано, как задержанные обходят парковку и одни из них разбивает окно черной машины, забирает из салона портфель, затем все злоумышленники уходят. Во второй части видео показано, как правоохранители задерживают фигурантов.

Ими оказались двое жителей Клина и Люберец и уроженец одного из государств Закавказья в возрасте от 27 до 47 лет.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража организованной группой»). Они арестованы.

По данным правоохранителей, все произошло на парковке у торгового центра на Каширском шоссе. Там фигуранты обходили автомобили и в салоне одного из них обнаружили портфель. Один из злоумышленников разбил окно машины и похитил портфель, внутри которого были дорогостоящие часы, ноутбук, телефон и более 10 миллионов рублей.

