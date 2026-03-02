Реклама

10:04, 2 марта 2026Силовые структуры

Россиянка ведрами выносила продукты из супермаркетов и попала на видео

Полиция задержала жительницу Междуреченска за кражу продуктов из магазина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Междуреченске местная жительница ведрами выносила продукты из супермаркетов. Видео с ней предоставили «Ленте.ру» в Главном управлении МВД по Кемеровской области.

На кадрах видна женщина, берущая товары с полок в магазине. В руке у нее ведро.

Сотрудники двух супермаркетов сообщили в полицию о серии краж сыров и сливочного масла. Ущерб составил 10 000 рублей. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России «Междуреченский» установили и задержали ранее судимую 37-летнюю женщину. Она складывала продукты в ведро и незамеченной выходила из супермаркетов.

Похищенное она тут же продавала на улице прохожим. Полиция подозревает ее в совершении еще пяти краж. В отношении нее возбуждены уголовные дела. Ей грозит до двух лет заключения.

Ранее сообщалось, что судимый 44-летний москвич украл из машины бизнесмена спортивную сумку с 36 миллионами рублей.

