08:54, 2 марта 2026Силовые структуры

Раскрыт укравший из машины спортивную сумку с 36 миллионами рублей россиянин

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержан ранее судимый 44-летний местный житель, укравший из машины бизнесмена спортивную сумку с 36 миллионами рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы Главного управления (ГУ) МВД России по городу Владимир Васенин.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Решением суда фигурант отправлен под стражу. Часть похищенных денег он уже потратил, но 27 миллионов рублей правоохранители у него изъяли. Деньги будут возвращены владельцу.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, пострадавший — предприниматель. После инкассации своих магазинов он оставил спортивную сумку с выручкой в салоне автомобиля. Затем, он обнаружил, что одно колесо спущено и вышел из автомобиля, чтобы заменить его. В этот момент фигурант подбежал к машине и забрал из салона сумку с деньгами, а потом скрылся.

По данным правоохранителей, злоумышленник спланировал кражу. Он заранее проколол колесо потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске карманник украл у 37-летней пассажирки автобуса три миллиона рублей, которые она везла мошенникам.

