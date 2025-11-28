Силовые структуры
Оставившие певицу Долину без квартиры мошенники получили сроки

Мошенники, обманувшие певицу Долину, получили от 4 до 7 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Суд огласил приговор мошенникам, которые обманули российскую певицу Ларису Долину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По решению суда дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей, а курьер Анжела Цырульникова — семь лет лишения свободы и миллионный штраф. Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии, им назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.

Все четверо входили в состав ОПГ, которая обманывала россиян. Они звонили потерпевшим от лица сотрудников полиции и банков, а затем убеждали передавать им деньги и имущество для защиты. Их жертвой, в том числе, стала Лариса Долина – певицу убедили оформить якобы фиктивную сделку с квартирой и перевести деньги на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.

Ранее прокурор запрашивал для мошенников от 6 до 9,5 года.

