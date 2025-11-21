Прокурор назвал сроки для обманувших певицу Долину

Прокурор запросил от 6 до 9,5 года обвиняемым в мошенничестве против Долиной

Прокурор запросил от 6 до 9,5 года обвиняемым в мошенничестве против Долиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа входили в состав организованной преступной группы, которая занималась хищением денежных средств и недвижимости у граждан.

Неустановленные лица, используя технологию подмены номеров, звонили гражданам и представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и госструктур. Злоумышленники убеждали пострадавших в том, с их счетами и имуществом совершены мошеннические действия. Затем под предлогом защиты средств заставляли их переводить деньги на подконтрольные счета и совершать сделки по отчуждению недвижимости. Подсудимые получали и обналичивали похищенное.

От их действий также пострадала известная эстрадная певица Долина. Ее убедили перевести деньги на «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи квартиры. Ущерб составил более 300 миллионов рублей.

Таким же способом они похитили 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона рублей у жительницы Балашихи. Но когда злоумышленники попытались получить еще 4,5 миллиона рублей с балашихинки, она заподозрила обман и обратилась в полицию.

В июле 2024 года Цырульникова была задержана при получении муляжа денежных средств.

Гособвинитель просит приговорить подсудимых к срокам от 6 до 9,5 года лишения свободы и штрафам до миллиона рублей, а также удовлетворить гражданские иски пострадавших.

