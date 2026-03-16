15:36, 16 марта 2026

Предсказан исход попытки Долиной отсудить 176 миллионов рублей за утраченную квартиру

Юлия Сычева

Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина выиграет гражданский иск против участников мошеннической схемы, однако вряд ли получит компенсацию, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной, потребовавшей возмещения имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой.

Юрист напомнил, что все ответчики были признаны виновными в особо крупном мошенничестве в ноябре 2025 года. Он указал, что суд в обвинительном приговоре закрепил за Долиной право на удовлетворение требований о компенсации имущественного ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

Эксперт отметил, что такой иск подается после возбуждения дела до вынесения приговора первой инстанцией и освобождается от уплаты госпошлины. Кроме того, он рассматривается вместе с уголовным делом, что быстрее отдельного гражданского процесса, сказал Хаминский.

«Возможно, на тот момент Долина была поглощена судебным спором с Лурье и не рассчитывала на свой проигрыш. В любом случае все обстоятельства по делу уже установлены уголовным судом, и Долиной не потребуется представлять новые доказательства. Безусловно, Долина выиграет этот суд, но фактически взыскать 176 миллионов с рядовых исполнителей мошеннической схемы ей вряд ли удастся», — прокомментировал юрист.

Ранее сообщалось, что ответчики были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что они входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков.

