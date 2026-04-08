21:09, 8 апреля 2026

Стало известно о росте активности Британии в Арктике и угрозе «теневому флоту» России

Марина Совина (ночной редактор)

Британия наращивает военную активность в Арктике и угрожает захватом российскому «теневому флоту», сообщает RT.

Лондон в последние полгода значительно усилил разведывательную активность против России, в том числе уделяя внимание военным кораблям. Об этом свидетельствуют данные о полетах британских разведывательных самолетов: например, борт с позывным «Глупыш» в конце прошлого года проводил наблюдение в районе Балтики, Калининград и Финский залив.

Сообщается, что к воздушной разведке планируется добавить и морскую составляющую — создать группу противолодочных фрегатов, в которую войдут восемь кораблей от Великобритании и пять — от Норвегии.

При этом отмечается, что ни один из этих кораблей пока не построен. Разработка проекта ведется еще с конца 1990-х годов: изначально первый корабль планировали ввести в строй в 2020-м, однако сроки сдвинулись до 2035-го. По оценке британского парламента, каждый год задержки обходится примерно в 233 миллиона фунтов стерлингов. Причинами срыва сроков называют ошибки в планировании, нехватку кадров и COVID-19.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что страны Евросоюза изобрели понятие «теневой флот», чтобы оправдать незаконные действия на морских коммуникациях.

