Патрушев объяснил причину изобретения понятия «теневой флот»

Патрушев назвал изобретение понятия «теневой флот» прикрытием для разбоя ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) изобрели понятие «теневой флот», чтобы оправдать незаконные действия на морских коммуникациях. Об этом на заседании Морской коллегии заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«В Евросоюзе изобрели определение "теневой флот", которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом осуществлялся разбой на морских коммуникациях», — заявил Патрушев.

По словам главы Морской коллегии, западные страны усилили борьбу с торговым флотом, работающим в интересах России, чтобы затруднить международные перевозки российских грузов. Для обеспечения безопасности судоходства силы Военно-морского флота сопровождали российские суда в наиболее опасных районах Мирового океана, добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота» России в территориальных водах королевства. Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными». В отношении экипажа и владельцев судна также могут быть возбуждены уголовные дела за обход санкций.