Патрушев объяснил причину изобретения понятия «теневой флот»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 31 марта 2026Мир

Патрушев назвал изобретение понятия «теневой флот» прикрытием для разбоя ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Страны Евросоюза (ЕС) изобрели понятие «теневой флот», чтобы оправдать незаконные действия на морских коммуникациях. Об этом на заседании Морской коллегии заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«В Евросоюзе изобрели определение "теневой флот", которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом осуществлялся разбой на морских коммуникациях», — заявил Патрушев.

По словам главы Морской коллегии, западные страны усилили борьбу с торговым флотом, работающим в интересах России, чтобы затруднить международные перевозки российских грузов. Для обеспечения безопасности судоходства силы Военно-морского флота сопровождали российские суда в наиболее опасных районах Мирового океана, добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота» России в территориальных водах королевства. Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными». В отношении экипажа и владельцев судна также могут быть возбуждены уголовные дела за обход санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok