02:47, 26 марта 2026Мир

Премьер Британии разрешил войскам задерживать суда теневого флота России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах королевства. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», — указано в заявлении.

Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными». В отношении экипажа и владельцев судна также могут быть возбуждены уголовные дела за обход санкций.

Ранее военно-морские силы Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Уточняется, что захваченное судно вышло из российского порта в Мурманске.

    Последние новости

    Премьер Британии разрешил войскам задерживать суда теневого флота России

    Премьер Италии рассказала об угрозе из-за войны в Иране

    В Москве впервые пройдут шесть велофестивалей

    Михалков поблагодарил Путина за возвращение Михаила Ефремова на сцену

    Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за вредную привычку соседа

    В США раскрыли сроки начала наземной операции в Иране

    Минфин высказался о дополнительном НДС на банковские переводы

    За стоящими миллионы рублей осколками драгоценного метеорита началась охота

    Некоторые виды алкоголя связали с повышенным риском преждевременной смерти

    Командир ВСУ дал бойцу убийственный совет по защите от дронов

    Все новости
