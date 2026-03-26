Премьер Британии разрешил войскам задерживать суда теневого флота России

Стармер разрешил войскам Великобритании задерживать суда теневого флота РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах королевства. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», — указано в заявлении.

Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными». В отношении экипажа и владельцев судна также могут быть возбуждены уголовные дела за обход санкций.

Ранее военно-морские силы Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Уточняется, что захваченное судно вышло из российского порта в Мурманске.