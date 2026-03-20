Франция захватила следовавший из России танкер

Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Об этом сообщает Reuters.

«Военно-морские силы Франции взяли на абордаж нефтяной танкер под флагом Мозамбика в западной части Средиземного моря», — утверждается в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.

Агентство привело данные французской морской префектуры Средиземного моря, согласно которым операция была проведена совместно с британскими союзниками. О задержании танкера также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией.