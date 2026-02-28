Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 28 февраля 2026Мир

Прогремели взрывы в месте проживания верховного лидера Ирана

NYT: Взрывы слышны в районе Тегерана, где проживает верховный лидер Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: AP

Израиль нанес вторую серию ударов по Тегерану, взрывы слышны в районе, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на местные СМИ.

«Густой дым поднимается над районом Тегерана, где обычно проживает верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Жители Тегерана также сообщали о дыме, поднимающемся над этим районом, где также расположены президентский дворец и Совет национальной безопасности», — передает газета.

Представитель иранских властей сообщил агентству Reuters, что Хаменеи находится в данный момент не в Тегеране, а в безопасном месте.

Ранее Израиль нанес превентивный удар по Ирану, в Тегеране прогремело несколько взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    Британец стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

    Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

    Стало известно о запуске сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве

    Иран закрыл свое воздушное пространство

    Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ в Херсонской области

    Стало известно об участии США в атаке на Иран

    Бабкина отсудила деньги у МЧС

    Форвард «Анахайма» Минтюков помог команде обыграть «Виннипег»

    В Афганистане сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok