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19:43, 12 января 2023Экономика

Цены на золото рекордно выросли

Стоимость золота превысила 1900 долларов за унцию впервые с конца апреля

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Биржевые цены на золото достигли рекордных значений впервые с конца апреля 2022 года — в ходе торгов 12 января на нью-йоркской бирже COMEX цена мартовских фьючерсов на золото превысила 1900 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке стоимость выросла до 1912 долларов за унцию. На момент написания материала цены немного скорректировались, однако остались на уровне выше 1900 долларов за унцию.

Цены на золото традиционно реагируют на ужесточение или смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Ранее были опубликованы данные Федерального бюро статистики труда страны, согласно которым инфляция в стране по итогам декабря составила 6,5 процента, обновив минимум больше чем за год. Аналитики ожидают дальнейшее замедление темпов повышения ключевой процентной ставки ФРС. На этом фоне американская валюта продолжила падение, что привело к росту золота почти на полтора процента.

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Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС на фоне обострения напряженности между Россией и Западом в прошлом году привело к обвалу золота в течение примерно полугода до октября. Металл обычно рассматривается инвесторами как защитный актив при неблагоприятных и непредсказуемых событиях.

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Мария Грушко
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