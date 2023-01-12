Федеральное бюро статистики труда: инфляция в США обновила минимум больше чем за год

В США инфляция в декабре составила 6,5 процента, обновив минимум больше чем за год, с октября 2021 года (тогда было 6,2 процента). Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики труда страны.

Рост цен замедляется уже шестой месяц подряд после пика в июне прошлого года (9,1 процента). В ноябре инфляция была 7,1 процента, в сентябре — 8,2 процента. Несмотря на замедление роста цен, показатель опережает целевое значение Федеральной резервной системы США (ФРС) в два процента.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в США объясняется «непродуманными действиями» властей страны.

Между тем инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента. В начале этого года рост цен в России может составить около пяти процентов, отмечал в ноябре Путин.