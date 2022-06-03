Президент России Путин объяснил инфляцию в США «непродуманными действиями» властей

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в США объясняется «непродуманными действиями» властей страны, а не военной операцией России. Соответствующий тезис он озвучил в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Путин пояснил, что отдельные представители власти в США, в частности, руководство Минфина, и сами признают проблемы, вызвавшие кризис.

В ходе беседы президент также заявил, что страны Запада сами «наделали кучу ошибок» и теперь ищут возможности переложить ответственность на Россию.

С тезисом о том, что к росту цен в США привели действия Москвы, ранее выступал лидер США Джо Байден. В апреле он связал инфляцию с пандемией и лично Владимиром Путиным, принявшим решение о военной операции на Украине.

