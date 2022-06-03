Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин объяснил инфляцию в США

Президент России Путин объяснил инфляцию в США «непродуманными действиями» властей

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в США объясняется «непродуманными действиями» властей страны, а не военной операцией России. Соответствующий тезис он озвучил в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Путин пояснил, что отдельные представители власти в США, в частности, руководство Минфина, и сами признают проблемы, вызвавшие кризис.

В ходе беседы президент также заявил, что страны Запада сами «наделали кучу ошибок» и теперь ищут возможности переложить ответственность на Россию.

С тезисом о том, что к росту цен в США привели действия Москвы, ранее выступал лидер США Джо Байден. В апреле он связал инфляцию с пандемией и лично Владимиром Путиным, принявшим решение о военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил инфляцию в США
Путин пообещал не атаковать с моря при разминировании портов Украиной
МИД России заявил протест послу Шри-Ланки из-за задержки самолета
Путин назвал блефом обвинения в помехах России вывозу зерна с Украины
Туроператоры рассказали о «космических» ценах на билеты в Анталью
Французская полиция изъяла оружие у задержанных неонацистов
Раскрыты новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара
Российский косметолог раскрыла правду про омолаживающий эффект кремов
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
Российский уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.