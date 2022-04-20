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Байден вновь обвинил Путина в росте цен на продукты и топливо в США

Президент Байден заявил, что COVID-19 и действия Путина привели к росту цен в США

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Действия президента России Владимира Путина и последствия инфекции COVID-19 привели к быстрому росту инфляции и цен на топливо и продукты, заявил американский лидер Джо Байден в официальном Twitter-аккаунте.

«Я знаю, что семьи все еще борются с ростом цен. Я и сам вырос в семье, в которой очень ощущался рост цен на топливо. [Однако] давайте абсолютно четко проясним причину: COVID-19 и Владимир Путин. Вторжение Путина на Украину привело к росту цен на газ и продовольствие во всем мире. Это показывают самые последние данные по инфляции», — прокомментировал президент США, вновь обвинив Путина.

Байден пообещал, что он сделает все возможное, чтобы справиться с «путинским повышением цен», и напомнил про его усилия по повышению добычи нефтересурсов в США и в других странах-поставщиках. Также президент анонсировал заседание Конгресса, на котором обсудят льготы для оплаты коммунальных счетов и жизненно важных лекарств.

Ранее ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с Байденом, который ранее уже обвинял российского лидера в росте цен в Соединенных Штатах. «Это полная и абсолютная ложь. Байден уже около 15 месяцев занимает свой пост, и за это время все пошло наперекосяк. Подчеркну, именно все. Я не могу назвать ничего, что шло бы как надо», — сказал Хэннити.

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Дмитрий Сотак
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