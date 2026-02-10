Mash: С начала года «Почта России» потеряла около пяти тысяч сотрудников

С начала года из «Почты России» уволились около пяти тысяч сотрудников. Работавшие в компании почтальоны, операторы и руководители отделений уходят, а отдельные отделения закрываются из-за отсутствия работников. Это привело к закрытию ряда отделений и задержке доставок. При этом в «Почте России» заявили, что показатель текучки персонала ниже среднемесячного.

В чем причина бегства сотрудников?

По имеющейся информации, массовые увольнения из «Почты России» связаны с размером заработной платы и растущей нагрузкой. Так, в Москве сотрудники получают в среднем около 43 тысяч рублей в месяц, почтальоны — до 30 тысяч, а в регионах зарплаты еле доходят до 25 тысяч рублей. При этом отмечается, что зачастую фактические выплаты ниже положенных, а обещанные премии и надбавки не выдают.

Однако, несмотря на невысокие зарплаты, работникам продолжают добавлять нагрузку: обязывают продавать доптовары и выполнять строгие планы. С начальников отделений спрашивают за выполнение KPI (ключевые показатели эффективности — прим. «Ленты.ру»), жалобы клиентов и текучку среди подчиненных.

Кадров не хватает, отделения сокращают часы работы или вовсе закрываются. В итоге доставки писем и посылок задерживаются Telegram-канал Mash

Кроме того, в апреле 2025 года заместитель генерального директора «Почты России» Алан Козонов рассказал, что сотрудники были вынуждены заниматься ручной сортировкой отправлений. Причиной этого, по его словам, стали санкции, введенные после начала боевых действий на Украине: импортное логистическое оборудование в сортировочных центрах регулярно ломается или блокируется производителями, а найти запчасти к нему сложно.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Совфеде назвали ситуацию критической

Как заявили Mash в Совете Федерации (СФ), ситуация в маленьких городах и районах критическая. Там средняя зарплата сотрудников «Почты России» составляет около 18–19 тысяч рублей. При этом требования к работникам такие же, как и в крупных городах с более высокими зарплатами. В результате ожидается, что компания к концу 2026-го потеряет около 60 тысяч сотрудников.

За 2025 год из-за низких зарплат и растущего списка обязанностей компанию покинули около 40 тысяч человек. Наибольшая текучка наблюдалась среди начальников отделений.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в этой связи призвала не отпускать ситуацию с «Почтой России», иначе из-за маленьких зарплат сотрудники «скоро все там разбегутся». Политик также сообщила, что попросила вице-спикера СФ Владимира Якушева подключиться к данной теме.

При этом в марте 2025 года глава компании Михаил Волков заявлял, что в минувшие два года «Почта России» старалась повышать сотрудникам зарплаты, но они по-прежнему в два раза ниже, чем в среднем по стране.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Проблемы у «Почты России» начались в 2022 году

По итогам 2022 года «Почта России» получила убытков на 27,2 миллиарда рублей. В тот год компания стала убыточной впервые за девять лет. Годом ранее прибыль «Почты России» составляла 265,99 миллиона рублей, причем прибыль от продаж была равна 8,3 миллиарда рублей.

В компании объяснили, что в 2022 году увеличились расходы на логистику, обслуживание техники и другие нужды, которые пострадали из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений, снизивших поток международных почтовых отправлений. Также изменились расходы на сотрудников — за год компания направила на повышение зарплаты 14 миллиардов рублей.

На следующий год Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра и призвала сделать «тщательный анализ происходящего». Аудит «Почты России», проведенный Счетной палатой в 2025 году по итогам использования средств, выделенных государством компании в 2020-2024 годах, а также в первом квартале 2025 года, выявил многочисленные проблемы. Среди них — неэффективность управления, убыточность и неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Выяснилось, что с 2020 года до конца 2024-го долги компании выросли на 70 процентов, до 128,3 миллиарда рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 годах — на 79,7 процента, до 10,6 миллиарда рублей. При этом за пять лет организационная структура «Почты России» пересматривалась 25 раз, сменилось три гендиректора. В ходе таких перетрясок штат советников вырос на 65 процентов, а фонд оплаты их труда — в полтора раза.

По итогам проверки аудиторы направили обращения в правительство, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу.