В «Почте России» пожаловались на ручную сортировку писем из-за санкций

Замглавы «Почты России» Козонов объяснил долгую доставку писем санкциями Запада

Причиной увеличения сроков доставки писем внутри России, так что даже в пределах одного региона они могут идти более месяца, стали западные санкции, введенные после начала боевых действий на Украине. Об этом в комментарии «Парламентской газете» рассказал заместитель гендиректора «Почты России» Алан Козонов.

По его словам, импортное логистическое оборудование в сортировочных центрах регулярно ломается или блокируется производителями, а найти запчасти к нему сложно. Так как заместить его отечественными разработками получается не всегда, сотрудники вынуждены заниматься ручной сортировкой отправлений, пожаловался топ-менеджер.

Например, уточнил Козонов, автоматизация для простой корреспонденции временно не работает в крупнейшем сортировочном центре в подмосковном Подольске, куда приходят письма из Центральной России.

Пока ремонтные работы продолжаются, сотрудники работают в несколько смен, разбирая письма руками. О сроках возобновления автоматической сортировки не сообщается. В «Почте России» отмечают только взаимодействие с Минпромторгом по разработке и выпуску российского сортировочного оборудования.

Ранее Счетная палата опубликовала итоги проверки работы «Почты России» в период 2020-2024 годов и первого квартала 2025 года. По оценке аудиторов, компания управляется неэффективно, не использует в полной мере числящиеся за ней объекты, стремительно накапливает долги, срывает поставленные правительством планы и сокращает доступность услуг для населения. При этом в ведомстве указали, что выработать стратегию «Почте России» мешает чехарда руководящего состава.