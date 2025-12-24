Mash: Около 40 тысяч сотрудников «Почты России» уволились из-за низких зарплат

Из «Почты России» стали массово увольняться сотрудники. Работников не устраивает, что возлагаемые на них обязанности растут, а мизерная зарплата остается на том же уровне. С начала года из-за этого компанию покинули порядка 40 тысяч человек.

Так, выяснилось, что за последнее время работников обязали продавать дополнительные товары и выполнять планы. Наиболее сильная текучка наблюдается среди начальников отделений, которые отвечают за выполнение KPI, жалобы клиентов и постоянную смену персонала.

Сотрудникам обещают платить 32-40 тысяч рублей с надбавками, однако итоговая зарплата зависит от отработанных смен и выполнения плана. В столице сотрудники пунктов получают в среднем около 43 тысяч рублей, почтальоны — до 30 тысяч. В регионах сотрудники почтового оператора нередко получают менее 25 тысяч. Из-за нехватки рабочих рук отделения сокращают часы работы или временно закрываются. Люди жалуются на задержки писем и посылок, иногда ждут и до месяца.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ситуацию не выправляет сотрудничество с маркетплейсами, в рамках которого отделения выдают заказы с интернет-площадок. Клиенты уходят к быстрой доставке, объемы посылок падают на 25-30 процентов, в результате чего страдают показатели, а премии сотрудников не увеличиваются.

«Почта России» сообщила об убытке за девять месяцев в девять миллиардов рублей

В конце октября 2025 года сообщалось, что по итогам девяти месяцев года чистый убыток «Почты России» составил почти девять миллиардов рублей.

Годом ранее в тот же период убыток достигал 9,374 миллиарда, что на четыре процента больше. Таким образом, за минувший год убыточность компании сохранилась на том же уровне.

Выручка «Почты России» уменьшилась на 1,7 процента, до 158,1 миллиарда рублей, доход от ключевых почтовых услуг — на 4,5 процента, до 111,5 миллиарда, а от «прочей деятельности» вырос на 19,8 процента, до 22,7 миллиарда. Валовая прибыль упала в 2,5 раза, до 5,07 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами составляло 25,6 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В апреле проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

В апреле стало известно, что аудит «Почты России», проведенный Счетной палатой, выявил многочисленные проблемы, в числе которых неэффективность управления, убыточность и неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.

Проверка касалась результатов использования средств, выделенных государством «Почте России» в 2020-2024 годах, а также в первом квартале 2025 года. По ее итогам аудиторы направили обращения в правительство, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС).

В них, в частности, указано, что с 2020 года на конец 2024-го долги компании выросли на 70 процентов, до 128,3 миллиарда рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 годах — на 79,7 процента, до 10,6 миллиарда. При этом лимит заимствований не установлен, а отношение чистого долга к прибыли в десятки раз превышает норму.

«Почту России» оштрафовали за махинации с модернизацией отделений

В августе 2025 года сообщалось, что мировой судья Москвы оштрафовал «Почту России» за нарушения условий предоставления инвестиций из бюджета. Сумма штрафа составила 230 миллионов рублей.

Аудиторы выяснили, что госкомпания получила средства на модернизацию почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности, однако не выполнила значительную часть работ. Вместе с тем в отчетах об использовании инвестиций было указано «недостоверное количество модернизированных объектов», то есть часть отделений отремонтировали только на бумаге.

До 31 декабря 2023 года «Почта России» должна была отремонтировать не менее 1282 отделений, за следующий год — еще не менее 773. В реальности работы проводились только в 767 и 664 отделениях соответственно, а 624 остались без модернизации. Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении, а суд подтвердил правоту обвинений.