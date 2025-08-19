«Почту России» оштрафовали за махинации с модернизацией отделений

Суд оштрафовал «Почту России» на 230 миллионов рублей за махинации с отделениями

Мировой судья города Москвы оштрафовал «Почту России» за нарушения условий предоставления инвестиций из бюджета. Сумма штрафа составила 230 миллионов рублей, со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает Forbes.

Аудиторы выяснили, что госкомпания получила средства на модернизацию почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности, однако не выполнила значительную часть работ. Вместе с тем в отчетах об использовании инвестиций было указано «недостоверное количество модернизированных объектов», то есть часть отделений отремонтировали только на бумаге.

До 31 декабря 2023 года «Почта России» должна была отремонтировать не менее 1282 отделений, за следующий год — еще не менее 773. В реальности работы проводились только в 767 и 664 отделениях соответственно, а 624 остались без модернизации. Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.15.4 КоАП России (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций), а суд подтвердил правоту обвинений.

Представитель компании в комментарии ТАСС заявил, что штраф связан только со сроками оформления документов, закрывающих работы привлеченных подрядчиков. По его словам, решение судьи не опровергает факты открытия и функционирования отделений, поэтому его будут обжаловать в установленном порядке.

В апреле этого года по итогам масштабной проверки «Почты России» Счетная палата направила обращения в правительство, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС). Ведомство выявило системные проблемы в деятельности компании и констатировало, что та является хронически убыточной и недостаточно эффективно расходует средства.

Позднее стало известно, что в числе прочего аудиторы обвинили компанию в излишних тратах на саморекламу и масштабную помощь спортивным и иным организациям.