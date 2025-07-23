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09:02, 23 июля 2025Экономика

«Почту России» обвинили в высоких тратах на саморекламу и футбол

Счетная палата уличила «Почту России» в уводе пенсий на сторонние счета и пиаре
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аудит «Почты России» за период 2020-2024 годов и истекший период 2025-го года, проведенный Счетной палаты, выявил ряд недостатков, которые не попали в официальный отчет. О них стало известно из рассмотрения итогов проверки на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю, пишут «Ведомости».

По итогам этого заседания глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг обратился с письмом к председателю комитета по контролю Олегу Морозову, а также в Минцифры, Минтруд, Минфин и к самой компании с рекомендациями по исправлению ситуации. Подлинность письма подтвердил собеседник издания в одном из комитетов.

В этом документе, в частности, говорилось, что аудиторы уличили сталкивающуюся с финансовыми проблемами «Почту России» в завышенных тратах на пиар, а также попытке заработать на задержках в выплатах пенсий и пособий за счет увода денег на сторонние счета.

Только в 2019-2023 годах госкомпания израсходовала 1,53 миллиарда рублей на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям. В том числе 205 миллионов ушли на помощь Российскому футбольному союзу и Футбольной национальной лиге. Еще 601,1 миллиона потрачены на формирование положительного имиджа в СМИ и соцсетях.

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Депутат сослался на проверку Социального фонда России (СФР), выявившего у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1-20 дней в 2020-2024 годах. По оценке Счетной палаты, речь может идти о попытках компании получить доход за счет размещения денег на банковских счетах. Аудиторы рекомендовали правительству подумать над механизмом компенсаций за несвоевременную доставку пенсий и пособий.

Вместе с тем в письме говорится, что процент доставки пенсий составляет порядка 98,6 процента, а повышенный остаток денежных средств на счетах 31 декабря объясняется необходимостью выплат в новогодние праздники.

В комитете считают, что аргументы «Почты России» по поводу человеческого фактора, региональной и иной специфики, мешающей доставлять пенсии вовремя, заслуживают внимания. Поэтому компании рекомендовали представить идеи по сокращению случаев несвоевременной доставки пенсий и соцвыплат без введения механизма компенсаций.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на заседании комитета по контролю Госдумы назвал тарифы на услуги «Почты России» крайне низкими, а вот требования к предприятию, напротив, непропорционально высокими, что и приводит к хронической убыточности компании.

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