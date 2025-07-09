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10:20, 9 июля 2025Экономика

Требования к «Почте России» назвали крайне высокими

Глава Минцифры Шадаев назвал крайне низкими тарифы на услуги «Почты России»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Тарифы на услуги «Почты России» остаются крайне низкими, не соответствующими реалиям рынка, а вот требования к предприятию, напротив, непропорционально высоки. Об этом в ходе своего выступления на заседании комитета по контролю Госдумы заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишут «Ведомости».

Как следует из протокола встречи, ведомство настаивает на выравнивании возможностей госпредприятия и коммерческих компаний, для чего предлагается вернуть ему отдельные полномочия монопольного характера.

В «Почте России» в комментарии объяснили, что большинство регулируемых тарифов остаются ниже себестоимости, они могут быть в 30 раз ниже, чем у других участников рынка. Так, тариф на простое письмо равен 33 рублям вне зависимости от маршрута. Выдерживать такие цены особенно тяжело в связи с тем, что госкомпании приходится работать в каждом населенном пункте России, а доля нерентабельных, то есть приносящих убыток, локаций достигает 80 процентов.

Как отмечается в материале со ссылкой на собственные подсчеты, «Почта России» действительно предлагает значительно более дешевые услуги, чем другие сервисы доставки, однако за более длинный срок.

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Эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов указал, что возврат ряда монопольных полномочий мог бы сделать «Почту России» более конкурентоспособной. Например, стабильный доход гарантирует исключительное право на доставку официальной корреспонденции, такой как уведомление от госорганов или судебные письма.

Впрочем, добавил он, в условиях рыночной экономики временная польза приведет к общему ухудшению ситуации в перспективе. Кроме того, любая монополия в итоге будет означать ухудшение качества услуг.

Убыток «Почты России» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) по итогам 2024 года достиг 16,1 миллиарда рублей, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Руководство хочет выйти на прибыль в 2026 году, но для этого, считают в компании, правительство должно утвердить инициативы для усиления «уже принятых мер по повышению эффективности "Почты России"».

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