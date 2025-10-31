Экономика
09:18, 31 октября 2025Экономика

«Почта России» сообщила о сохранении уровня убытков

«Почта России» в отчете по РСБУ сообщила об убытке за 9 месяцев в 9 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев года чистый убыток «Почты России» составил почти девять миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете организации по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета).

Годом ранее в тот же период убыток достигал 9,374 миллиарда, что на четыре процента больше. Таким образом, за минувший год убыточность компании сохранилась на том же уровне.

Выручка «Почты России» уменьшилась на 1,7 процента, до 158,1 миллиарда рублей, доход от ключевых почтовых услуг — на 4,5 процента, до 111,5 миллиарда, а от «прочей деятельности» вырос на 19,8 процента, до 22,7 миллиарда. Валовая прибыль упала в 2,5 раза, до 5,07 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами составило 25,6 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.

В апреле этого года Счетная палата после аудита «Почты России», выявившего многочисленные проблемы, направила обращения в правительство, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу. Аудиторы отметили неэффективность управления, убыточность, неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи и отсутствие долгосрочной стратегии.

