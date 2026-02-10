Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось

После новогодних праздников из «Почты России» уволились пять тысяч человек

С начала года из «Почты России» по причине низких зарплат и увеличения нагрузки уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений, а отдельные отделения закрылись из-за отсутствия сотрудников. Об этом сообщает Mash.

За минувший год госкомпания потеряла около 40 тысяч сотрудников, то есть в среднем по 3,3 тысячи в месяц. Из-за этого доставка товаров задерживается, а оставшимся сотрудникам приходится работать больше.

Как утверждает Telegram-канал, фактические зарплаты в «Почте» зачастую ниже обещанных. В Москве в среднем они составляют 43 тысячи рублей, причем у почтальонов — до 30 тысяч, а в регионах размер зарплат еле доходит до 25 тысяч рублей. В малых городах и районах ситуация близка к критической. Там средняя зарплата составляет около 18-19 тысяч рублей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуацию в «Почте России» нельзя отпускать, иначе там все разбегутся. До этого гендиректор компании Михаил Волков рассказал, что правительство рассматривает варианты ее докапитализации, что позволит снизить долги, обслуживание которых отнимает более 20 миллиардов рублей в год.

Впервые о растущей финансовой дыре в Почте России Матвиенко рассказала осенью 2023 года, предложив провести «тщательный анализ происходящего». С того времени решить проблемы компании не удалось.