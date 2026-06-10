«Почта России» решила зарабатывать на мобильной связи

Forbes: «Почта России» в тестовом режиме запустила собственного мобильного оператора

В рамках расширения сервисов программы лояльности «Почта России» готовится выйти на федеральный рынок мобильных операторов связи. В тестовом режиме «Почта России Мобайл» заработал в 1330 почтовых отделениях в Тверской и Калининградской областях, а также в Якутии, передает Forbes.

Речь идет о виртуальном операторе (MVNO, mobile virtual network operator), то есть используются сеть и оборудование другого оператора.

Решение о возможном масштабировании проекта будет приниматься через несколько месяцев. «Почта России Мобайл» предоставляет два тарифа на выбор — терабайт мобильного интернета и 500 минут звонков в месяц за 300 рублей, а также три гигабайта мобильного интернета, 200 минут звонков и 200 смс-сообщений за 100-150 рублей. Второй рассчитан на пожилых людей, для его подключения нужно пенсионное удостоверение.

Управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов отметил, что первый тариф выглядит достаточно интересным, потому что 300 рублей за терабайт мобильного интернета — это недорого. Однако аналитик TelecomDaily Илья Шатилин подчеркнул, что рынок MVNO в стране уже перенасыщен, а большинство больших вирутальных операторов сознательно демпингуют ради удержания абонента в собственной экосистеме и экономии на рассылках.

По его мнению, подход «Почты России» выглядит агрессивным, но рискованным, потому что никаких дополнительных прибылей он ей ни принесет. Если оператор станет популярным у техногиков, заметил партнер Comnews Research Леонид Коник, то госкомпания столкнется с убытками, и ей придется субсидировать тарифы на сотовую связь.

Отчет по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) за 2025 год зафиксировал, что выручка «Почты России» упала на 1,8 процента, до 215 миллиардов рублей, а валовая прибыль — на 12 процентов, до 8,1 миллиарда рублей. Убыток от продаж вырос на 16,7 процента, до 14,7 миллиарда рублей, а чистый убыток составил 18,7 миллиарда рублей.