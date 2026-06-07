Россиян предупредили о главных пищевых нарушениях в летних кафе

Роскачество: Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте

Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с «Лентой.ру» специалист предупредила о главных пищевых нарушениях и отметила, на что важно обращать внимание с началом сезона веранд.

«В летнюю жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Например, салаты с майонезом, молочные десерты или мясные нарезки, которые выставили на витрину или стол, за 20–30 минут могут нагреться до опасной температуры. В таких условиях патогенные микроорганизмы размножаются мгновенно, а безопасный срок хранения сокращается в разы», — объяснила эксперт.

Еще один момент, который стоит учитывать, — это степень термической обработки блюд, добавила она.

При заказе мяса, рыбы или блюд из рубленого мяса на гриле важно убедиться, что они прожарены полностью, без кровянистых участков и сырой середины, если степень прожарки не предусмотрена способом приготовления данного продукта. Недостаточная прожарка в стандартных многокомпонентных блюдах, такие как котлеты, рубленые изделия, может привести к кишечным инфекциям, особенно в жаркую погоду Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

«Дополнительный фактор риска — это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут. Если не хочется сидеть в душном помещении, стоит отдать предпочтение заведениям в зеленых зонах вдали от дорог», — рассказала Спеценко.

Эксперт посоветовала посетителям летних кафе проявлять особую бдительность: выбирать проверенные заведения, избегать сложных многокомпонентных салатов и обязательно обращать внимание на условия гигиены.

«При первых симптомах отравления — тошноте, рвоте, диарее или повышении температуры — следует немедленно обращаться за медицинской помощью», — заключила специалист.

Ранее шеф-повар римского ресторана Энрико Дутто рассказал, что при выборе макарон следует обращать внимание на содержание белка. Он отметил, что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы являются лучшим вариантом, поскольку такая продукция богата клетчаткой, а также сохраняет форму и упругость при варке.