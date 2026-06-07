Уничтожен ключевой узел связи ВСУ в Сумской области

Боец Тезка: БПЛА «Севера» уничтожил ключевой узел связи ВСУ в Сумской области

Оператор расчета войск беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» (позывной Тезка) сообщил ТАСС об уничтожении важного объекта связи противника.

По его словам, в ходе воздушной разведки была обнаружена мачтовая антенна на окраине лесополосы.

«По характеру излучения и расположению поняли — это ключевой узел связи противника, через который идет управление подразделениями и координация дронов», — рассказал военнослужащий.

Ударный FPV-дрон с оптоволоконной системой управления был точно наведён на цель. Попадание оказалось точным, антенна уничтожена.