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19:55, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Павел Воля высказался о цензуре в Comedy Club

Юморист Павел Воля заявил, что в Comedy Club нет цензуры
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Российский юморист Павел Воля заявил, что в шоу Comedy Club на канале ТНТ никогда не было цензуры. Об этом он высказался в шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Воля отметил, что он не сталкивался с цензурой во время работы в проекте. «Сверху пальчиком тебе грозят или ты тексты должен, как в Советском Союзе, сдавать, или есть какой-то орган или внутри коллектива, есть какой-то дядя, который говорит "это нельзя, это можно" — я этого не встречал до сих пор вообще. В Comedy этого нет», — рассказал комик.

По словам Воли, в начале работы в Comedy Club он и другие юмористы договорились с руководством ТНТ о том, что телеканал не будет влиять на творчество артистов. Комик уточнил, что это соглашение действует до сих пор.

Ранее юморист Александр Ревва рассказал о запретах в юморе. По его словам, в Comedy Club юмористы показывали те номера, которые не разрешали в КВН.

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