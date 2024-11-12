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16:52, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о запретах в телеигре

Юморист Александр Ревва рассказал, что в КВН было много запретов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Ревва

Александр Ревва. Кадр: Роман Костомаров / YouTube

Звезда шоу Comedy Club и участник команды КВН «Утомленные солнцем», юморист Александр Ревва рассказал о запретах в телеигре. Подробностями он поделился в беседе с фигуристом Романом Костомаровым, запись доступна на YouTube.

«Comedy Club был такой революцией в юморе, в телевизионных шоу, такой глоток свободы», — заявил комик. Ревва вспомнил, что стал участником проекта после чемпионства его коллектива «Утомленные солнцем» в КВН. «А потом куда идти [после КВН]? Ты уже чемпион, ты даешь дорогу молодым, у тебя еще кровь кипит», — порассуждал он.

Ревва добавил, что в телеигре было много запретов. «В Comedy Club нам сказали: все, что вам запрещали в КВН, выходите и показывайте. А запрещали-то много: ты с этим ходил, показывал в узких кругах, все ржали. А тут тебе говорят: вот камера, вот сцена», — подчеркнул юморист. По его словам, комики, принимавшие участие в КВН, дорвались до свободы, став резидентами Comedy Club.

Ранее бывший участник КВН Карен Акопян заявил о цензуре в проекте. По его словам, во время участия в телеигре он столкнулся с жесткой редактурой. При этом юморист добавил, что считает ограничения в юморе необходимыми.

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