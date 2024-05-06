Бывший участник КВН высказался о цензуре в проекте

Бывший участник КВН Карен Акопян заявил, что в проекте была жесткая редактура

Бывший участник КВН, блогер Карен Акопян, известный как Карена Макарена, высказался о цензуре в проекте. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, он заявил, что столкнулся в «Клубе веселых и находчивых» со строгой редактурой.

Джугелия отметила, что раньше многие юмористы начинали карьеру с игры КВН, где было множество ограничений, которые им приходилось обходить и таким образом совершенствоваться. Сегодня же, по мнению журналистки, начинающие комики часто идут в стендап, где нет никаких рамок.

Акопян в ответ заявил, что ему ближе старый формат, где комики сталкивались с цензурой и редактурой. «Я помню, жестко очень редактировали [в КВН]. Мы приносили целые номера, нам их просто резали, хотя там не была затронута политика, может, даже не было мата», — сказал блогер. Вместе с тем он счел, что цензура в юморе необходима.

Ранее популярная юмористка Ирина Мягкова рассказала, что из-за участия в КВН начала материться. Она объяснила, что окружавшие ее комики нередко употребляли ругательства, и она последовала их примеру.