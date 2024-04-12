Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:08, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Не матерившаяся до 19 лет юмористка рассказала о пагубном влиянии КВН

Ирина Mягкова

Ирина Mягкова . Кадр: Ирина Mягкова / YouTube

Креативный продюсер и участница юмористического шоу «Женский стендап» на ТНТ заявила, что не употребляла матерные слова до игры в КВН. О пагубном влиянии участия в телеигре она рассказала в выпуске шоу «Личка», доступном на YouTube.

Мягкова раскрыла, что до 19 лет не могла произнести ни одного бранного слова. Она также добавила, что сверстники часто подшучивали над ней из-за этого.

Звезда «Женского стендапа» вспомнила, что мат появился в ее лексиконе во время игры в КВН. Мягкова объяснила, что окружавшие ее комики нередко употребляли ругательства, и она последовала их примеру. «Я вот думаю, может быть, у человека есть какой-то лимит мата за жизнь?» — поиронизировала юмористка.

Ранее Мягкова дала совет девушкам, которые начинают путь в юморе. Она порекомендовала не надевать открытые наряды на первые выступления. По мнению продюсера, внешний вид девушек может отвлекать зрителей от содержания шуток, которые они произносят.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      Жители популярного курорта объявили голодовку в знак протеста против туризма

      Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

      Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

      Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

      В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа

      Лукашенко назвал последствие для Украины от ее ударов дронами по России

      Государство забрало восемь рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке

      Последствия глобальной проблемы для рынка недвижимости оценили

      Солдаты Французского Иностранного легиона прибыли в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше