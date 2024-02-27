Продюсер «Женского стендапа» дала совет начинающим юмористкам

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова дала совет девушкам, начинающим карьеру в юморе. В выпуске шоу «Модный подкаст», доступном на YouTube, комикесса заявила, что на первые выступления не нужно надевать открытую одежду.

Мягкова посоветовала неопытным комикессам на первых выступлениях появляться в закрытой одежде. «Потому что если ты изначально выйдешь в короткой юбке, в корсете, с красной помадой и на высоких каблуках, вообще никто тебя слушать не будет. И всерьез воспринимать не будет», — объяснила продюсер.

Комикесса также сравнила требования к сценическим нарядам юмористок с офисным дресс-кодом. По словам Мягковой, закрытая одежда позволяет артистке не отвлекаться от работы, а зрителям — от ее шуток.

Ранее Мягкова пожаловалась на плохое самочувствие из-за работы. Юмористка рассказала, что на съемках долго сидела в одном положении, из-за чего у нее перестала поворачиваться шея.