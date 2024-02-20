Звезда «Женского стендапа» рассказала о проблемах со здоровьем из-за работы

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие из-за работы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Мягкова объяснила, что два дня назад у нее были съемки, продлившиеся с утра до позднего вечера. Звезда «Женского стендапа» объяснила, что на протяжении этого времени сидела в одном положении. «У меня теперь шея направо не поворачивается. Вот, пожалуйста, вот такие травмы. (...) И рука вверх не поднимается», — посетовала она.

Мягкова добавила, что вызвала на дом врача.

Ранее юмористка рассказала о неудачных отношениях с мужчиной. Мягкова назвала экс-возлюбленного тварью и призналась, что ей пришлось восстанавливаться после расставания с ним.

До этого продюсер призналась, что ей трудно знакомиться в сети. Она объяснила, что многие мужчины в приложениях для знакомств воспринимают ее в первую очередь как знаменитость.