Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:19, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о проблемах со здоровьем из-за работы

Фото: @irinamyagkov

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие из-за работы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Мягкова объяснила, что два дня назад у нее были съемки, продлившиеся с утра до позднего вечера. Звезда «Женского стендапа» объяснила, что на протяжении этого времени сидела в одном положении. «У меня теперь шея направо не поворачивается. Вот, пожалуйста, вот такие травмы. (...) И рука вверх не поднимается», — посетовала она.

Мягкова добавила, что вызвала на дом врача.

Ранее юмористка рассказала о неудачных отношениях с мужчиной. Мягкова назвала экс-возлюбленного тварью и призналась, что ей пришлось восстанавливаться после расставания с ним.

До этого продюсер призналась, что ей трудно знакомиться в сети. Она объяснила, что многие мужчины в приложениях для знакомств воспринимают ее в первую очередь как знаменитость.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль

      Стюардесса пожаловалась на негигиеничные поступки пассажиров самолетов

      Герою «Бандитского Петербурга» Маковозу отказались досрочно погашать судимость

      Лера Кудрявцева пожаловалась на фигуру словами «жопа колыхается»

      Путин поставил задачу по проценту вовлеченности в занятия спортом граждан РФ

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о проблемах со здоровьем из-за работы

      Лукашенко рассказал о просьбе к министрам отложить мины

      Хуситы атаковали американские корабли в Красном море

      Права акционеров при пересмотре приватизации предложили защитить законом

      Самая чистая страна Азии введет авиасбор ради экологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше