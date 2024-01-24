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17:10, 24 января 2024Интернет и СМИ

Звезда ТНТ пожаловалась на неудачные отношения с мужчиной и назвала его тварью

Кадр: группа «ОХ» во «ВКонтакте»

Российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на неудачные отношения с бывшим возлюбленным. На эту тему она высказалась в проекте «Ошуительное хоу», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Вспоминая об отношениях с экс-бойфрендом, Мягкова назвала мужчину тварью. «Прям мразь. Я вот год отхожу до сих пор. Неприятно», — посетовала она и добавила, что ей тяжело восстанавливаться после этих отношений. При этом юмористка не назвала имени бывшего партнера и не раскрыла подробности.

Ранее креативный продюсер «Женского стендапа» раскрыла свое отношение к знакомствам в интернете. Мягкова заявила, что не пользуется приложениями для знакомств, поскольку считает, что в этом случае мужчины видят в ней в первую очередь звезду.

Мягкова более десяти лет назад развелась с мужем. Впоследствии она рассказывала, что долго не решалась разорвать отношения и надеялась сохранить брак.

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      Олег Давыдов
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