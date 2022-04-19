Создательница юмористического шоу на ТНТ рассказала о разводе

Создательница «Женского Stand Up» Мягкова призналась, что оттягивала развод с мужем

Популярная юмористка и создательница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова, которая развелась 13 лет назад, призналась, что оттягивала расторжение брака. Подробности она раскрыла в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мягкова рассказала, что долго не решалась на развод и надеялась сохранить брак. «И одна из причин была, если честно, [ мысль]: "А что обо мне подумают люди, меня же не так воспитывали, я должна быть с одним человеком всю жизнь". И заметьте, что тут ни слова про "быть счастливой"», — написала юмористка об отношениях с мужем.

По мнению Мягковой, никто не может любить только одного человека всю жизнь. «Психологами доказано, что у каждого человека за жизнь не одна любовь, а несколько», — отметила она.

Ранее создательница «Женского Stand Up» назвала способ стать участницей коллектива юмористического шоу. По словам Мягковой, потенциальной кандидатке для начала нужно научиться смешно писать и выступать. Артистка добавила, что «Женский Stand Up» — это не шоу молодых талантов, а передача, в которой выступают уже сформировавшиеся комики.