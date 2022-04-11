Создательница юмористического шоу на ТНТ назвала способ попасть в передачу

Юмористка Мягкова заявила, что для участия в шоу «Женский Stand Up» нужно много работать

Популярная юмористка и создательница программы «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова назвала способ стать участницей коллектива шоу. Комикесса озвучила его в своем канале в Telegram.

Мягкова прокомментировала вопрос подписчицы о том, как попасть в команду «Женского Stand Up». По словам юмористки, для этого необходимо много работать.

«Вы должны сначала научиться писать смешно, выступать смешно. Нужно самому сформироваться как комик. У нас не шоу молодых талантов, у нас уже сформировавшиеся комики», — заявила она. Создательница передачи добавила, что после этого потенциальной кандидатке нужно отправить видео своего выступления на почту программы.

Ранее Мягкова объяснила причины ухода из юмористического проекта Stand Up. Юмористка рассказала, что покинула шоу, так как стала посвящать все свое время работе над другой передачей.

Перед этим комикесса также раскрыла секрет успеха шоу «Женский Stand Up». Мягкова выразила уверенность в том, что проект стал популярным благодаря качественному юмору и искренности его резиденток.