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Создательница юмористического шоу на ТНТ раскрыла секрет успеха передачи

Комик Мягкова назвала секретом успеха шоу «Женский Stand Up» качественный юмор
Ирина Мягкова

Ирина Мягкова. Фото: @irka_myagkova

Популярная российская стендап-комик, ведущая и создательница юмористического проекта «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла секреты успеха программы. Такие особенности шоу она озвучила в интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой на YouTube.

Секретами успеха «Женского Stand Up» Мягкова назвала качественный юмор и искренность. Она отметила, что истории, которыми в рамках программы делятся ее резидентки, не выдуманы. «Все, что мы рассказываем, что рассказывают девочки — это все жизнь», — подчеркнула юмористка.

Создательница передачи также добавила, что в начале проекта юмор в нем был не таким смелым, как сейчас. «Девочки сначала аккуратненько, осторожненько [шутили], а потом все осмелели», — рассказала Мягкова.

Мягкова начала заниматься юмором в студенческие годы в КВН. Участвовала в проектах «Смех без правил» и «Убойная лига», стала финалисткой шестого сезона шоу «Comedy Баттл». Вместе с юмористкой Зоей Яровицыной стала креативным продюсером программы« Женский Stand Up», которая начала выходить на ТНТ в 2020 году.

Ранее Мягкова рассказала, что во время ее участия в КВН мужчины-комики относились к женщинам в команде пренебрежительно. По ее словам, юмористы считали девушек «девочками для банкета», с которыми можно «повеселиться».

Маргарита Щигарева
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