Российская юмористка рассказала об интересе к проституткам в КВН

Российская юмористка и продюсер Ирина Мягкова в разговоре с журналисткой Ириной Шихман для проекта «А поговорить?» рассказала, как во время ее участия в юмористическом проекте КВН мужчины-комики относились к женщинам в команде и интересовались проститутками.

Отвечая на вопрос Шихман, почему она «всем парням дружбан», Мягкова объяснила, что во времена начала ее юмористической карьеры женщин воспринимали в КВН как «девочек для банкета», с которыми можно «повеселиться». Юмористка уточнила, что «девочки для банкета» присутствовали не всегда, но однажды на мероприятие вызвали проститутку.

По словам Мягковой, тогда она весь вечер не могла понять, куда постоянно ходят мужчины. Затем ей объяснили, что на банкет пригласили проститутку. Юмористка призналась, что была в шоке, и уточнила, что тогда ей было 19 лет. «Я тогда вообще не понимала, что такое может быть. Я же верю в доброту всегда», — заключила Мягкова.

Ранее российский комик Александр Гудков констатировал смерть КВН. По его мнению, в настоящее время по телевидению показывают лишь четыре игры «Клуба веселых и находчивых» в год. При этом в эфир выступления выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть.