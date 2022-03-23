Популярная юмористка назвала причину ухода из шоу на ТНТ

Комик Мягкова назвала причиной ухода из шоу Stand Up работу над «Открытым микрофоном»

Популярная комикесса и создательница программы «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова объяснила причины ухода из юмористического проекта Stand Up. Причиной прекращения работы над шоу она назвала повышение. Об этом Мягкова рассказала в интервью проекту «Макарена» на YouTube.

«Причиной [ухода из шоу Stand Up] стало то, что я начала работать на другом проекте. Меня назначили креативным продюсером», — заявила юмористка. Ее собеседник, автор канала Карен Адамян, уточнил, шла ли речь о программе «Открытый микрофон». Мягкова ответила утвердительно.

Она также добавила, что после этого все свое время стала посвящать работе над «Открытым микрофоном». «Это называется повышение», — поиронизировала юмористка.

В 2020 году в интервью комику Славе Комиссаренко на YouTube Мягкова рассказала о трудностях, с которыми иногда сталкивалась во время участия в проекте Stand Up. «Ты приходишь в Stand Up, сдаешь монолог, тебе говорят "Это вот нет, это нам не нравится". А мне нравится, и я знаю, что это смешно», — вспомнила она.

Ранее Мягкова рассказала об особенностях шоу «Женский Stand Up». Юмористка выразила уверенность в том, что проект обрел популярность благодаря качественному юмору и искренности его резиденток. Создательница передачи также добавила, что в ранних выпусках проекта юмор был менее смелым, чем в поздних.

