Звезда «Женского стендапа» рассказала о трудности знакомств в интернете

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова заявила, что не знакомится в интернете, потому что мужчины узнают ее по фотографиям. Об этой трудности она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На вопрос подписчика, использует ли она приложения для знакомств, Мягкова ответила отрицательно. «Нет! Потому что там я для всех "Мягкова из "Женского стендапа", а не просто человек и женщина», — посетовала юмористка.

Звезда «Женского стендапа» также пошутила, что искать партнера ей помогают друзья. Юмористка в шутку добавила, что предложения познакомиться с ней можно направлять ее коллеге.

Ранее Мягкова раскрыла изнанку «Женского стендапа». Креативный продюсер шоу рассказала, что концертный директор программы следит за тем, чтобы у всех юмористок было одинаковое количество выступлений, когда они отправляются в тур по городам. Она добавила, что на концертах участницы «Женского стендапа» выступают только с теми монологами, которые еще не выходили в эфир.