Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:01, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

Мягкова: участницы «Женского стендапа» сами выбирают монологи для концертов

Фото: @irka_myagkova

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла изнанку проекта и гастролей команды проекта. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Юмористка рассказала, что концертный директор «Женского стендапа» следит за количеством выступлений у участниц передачи, чтобы все могли выйти с монологом и одинаково заработать, когда команда отправляется в тур по городам. «А мы следим за тем, чтобы составы были такими, чтобы каждый концерт был очень смешной», — сказала креативный продюсер шоу.

Мягкова также отметила, что на концертах участницы «Женского стендапа» выступают только с теми материалами, которые еще не выходили в эфир. «Как только монолог был показан по телевизору, больше его на концертах никто не рассказывает», — объяснила она. Юмористка добавила, что каждая участница проекта сама выбирает, какой монолог она хочет рассказывать на концертах.

Ранее Мягкова назвала секретами успеха программы «Женский стендап» качественный юмор и искренность. Она отметила, что истории, которыми в рамках программы делятся ее резидентки, не выдуманы.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    Два подбитых танка Leopard попали на видео украинских солдат

    Названы лучшие «неморские» курорты России для отдыха осенью

    Избивших и переехавших мужчину машиной россиян задержали

    Карпин отреагировал на информацию о возвращении в «Спартак»

    Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

    Актриса из сериала «Московская сага» раскрыла размер своей пенсии

    В Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов

    Приказ о выдаче документа о смене пола в России утратил законную силу

    Психолог назвала способы дать отпор делающему откровенные намеки коллеге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости