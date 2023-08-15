Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

Мягкова: участницы «Женского стендапа» сами выбирают монологи для концертов

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла изнанку проекта и гастролей команды проекта. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Юмористка рассказала, что концертный директор «Женского стендапа» следит за количеством выступлений у участниц передачи, чтобы все могли выйти с монологом и одинаково заработать, когда команда отправляется в тур по городам. «А мы следим за тем, чтобы составы были такими, чтобы каждый концерт был очень смешной», — сказала креативный продюсер шоу.

Мягкова также отметила, что на концертах участницы «Женского стендапа» выступают только с теми материалами, которые еще не выходили в эфир. «Как только монолог был показан по телевизору, больше его на концертах никто не рассказывает», — объяснила она. Юмористка добавила, что каждая участница проекта сама выбирает, какой монолог она хочет рассказывать на концертах.

Ранее Мягкова назвала секретами успеха программы «Женский стендап» качественный юмор и искренность. Она отметила, что истории, которыми в рамках программы делятся ее резидентки, не выдуманы.