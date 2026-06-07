Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 7 июня 2026Мир

Немецкий депутат высказался о России на фоне агрессии Европы

Депутат Котре заявил, что безопасность Европы возможна только вместе с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Европейская безопасность возможна только вместе с Россией. К такому мнению пришел депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

По его словам, на уровне ЕС принимается «множество идеологически мотивированных решений, направленных против России». Европейские чиновники предпочитают использовать в отношении РФ агрессивную риторику и пока не готовы выбрать правильный курс, который заключается в мирном сотрудничестве.

«Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», — отметил он.

Ранее сообщалось, что отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения. Он также отметил, что ситуация в Европе значительно хуже, чем в России. По его словам, европейцы завидуют России.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высмеяла тенденцию к милитаризации Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ убили группу сдавшихся в плен иностранных наемников

    Российские военные уничтожили редкий танк в Харьковской области

    Уничтожен ключевой узел связи ВСУ в Сумской области

    Немецкий депутат высказался о России на фоне агрессии Европы

    Теннисистка Андреева выразила отношение к политике

    Сестра Ким Чен Ына высказалась о ядерном статусе Северной Кореи

    Россиянам рассказали о кадровой нестабильности в популярной сфере

    Экс-советник Пентагона предрек Украине новые потери

    Силовики сообщили о смерти приказавшего обстрелять Белгород полковника ВСУ

    Политолог обратился к Пашиняну с мрачным посланием перед выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok