Депутат Котре заявил, что безопасность Европы возможна только вместе с Россией

Европейская безопасность возможна только вместе с Россией. К такому мнению пришел депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

По его словам, на уровне ЕС принимается «множество идеологически мотивированных решений, направленных против России». Европейские чиновники предпочитают использовать в отношении РФ агрессивную риторику и пока не готовы выбрать правильный курс, который заключается в мирном сотрудничестве.

«Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», — отметил он.

Ранее сообщалось, что отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения. Он также отметил, что ситуация в Европе значительно хуже, чем в России. По его словам, европейцы завидуют России.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высмеяла тенденцию к милитаризации Европейского союза.