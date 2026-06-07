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07:59, 7 июня 2026Мир

Евродепутат сравнила Россиию с СССР

Депутат Шошоакэ: Современная Россия кардинально отличается от СССР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Современная Россия кардинально отличается от СССР, став современной и развитой страной. Об этом заявила депутат Европарламента Диана Шошоакэ в беседе с РИА Новости.

«Россия сильно изменилась со времен СССР. То, что мы видим сейчас — это современная инфраструктура, развитая экономика и общество, которое смотрит в будущее, а не живет прошлым», — сравнила Шошоакэ.

По ее словам, западным политикам пора перестать оценивать Россию через методички времен холодной войны.

Ранее известный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков заявил, что в современной России люди живут лучше в плане изобилия, чем в СССР.

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