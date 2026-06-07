Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:45, 7 июня 2026Спорт

Теннисистка Андреева выразила отношение к политике

Теннисистка Андреева — о политике: Я не думаю об этом во время игры
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Российская теннисистка Мирра Андреева выразила отношение к политике. Ее слова приведены на YouTube-канале турнира «Ролан Гаррос».

«Могу сказать, что, когда играю в теннис, единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи. Я не думаю об этом во время игры, потому что у меня в голове и так очень много вещей, на которых нужно сосредоточиться», — сказала Андреева.

Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

В финале «Ролан Гаррос» среди мужчин встретятся немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Матч пройдет в воскресенье, 7 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ убили группу сдавшихся в плен иностранных наемников

    Российские военные уничтожили редкий танк в Харьковской области

    Уничтожен ключевой узел связи ВСУ в Сумской области

    Немецкий депутат высказался о России на фоне агрессии Европы

    Теннисистка Андреева выразила отношение к политике

    Сестра Ким Чен Ына высказалась о ядерном статусе Северной Кореи

    Россиянам рассказали о кадровой нестабильности в популярной сфере

    Экс-советник Пентагона предрек Украине новые потери

    Силовики сообщили о смерти приказавшего обстрелять Белгород полковника ВСУ

    Политолог обратился к Пашиняну с мрачным посланием перед выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok