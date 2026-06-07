Теннисистка Андреева выразила отношение к политике

Теннисистка Андреева — о политике: Я не думаю об этом во время игры

Российская теннисистка Мирра Андреева выразила отношение к политике. Ее слова приведены на YouTube-канале турнира «Ролан Гаррос».

«Могу сказать, что, когда играю в теннис, единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи. Я не думаю об этом во время игры, потому что у меня в голове и так очень много вещей, на которых нужно сосредоточиться», — сказала Андреева.

Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

В финале «Ролан Гаррос» среди мужчин встретятся немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Матч пройдет в воскресенье, 7 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.