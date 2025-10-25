Бывший СССР
На Украине признали неспособность завершить конфликт на своих условиях

Ивченко признал, что Украина не сможет завершить конфликт на своих условиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Условия прекращения конфликта для президента Украины Владимира Зеленского будут намного хуже, чем те, что были предложены ему в Стамбуле в 2022 году. Об этом в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

По его словам, мир «точно не будет на тех условиях, на которых хочет Украина». «Компромиссы будут. И они будут для Украины, может, хуже, чем для [президента России Владимира] Путина», — признал он.

Как считает Ивченко, в случае достижения каких-либо договоренностей без участия Киева, президента Украины просто поставят перед фактом и принудят к их выполнению.

«Дальше [президент США Дональд] Трамп будет тихонько договариваться с европейскими лидерами, а Зеленский, фактически, поставлен — с ним не будут говорить, — но он будет поставлен в ситуацию, когда или так, или не будет даже европейской поддержки», — объяснил парламентарий, резюмируя, что такой сценарий будет означать «полный проигрыш».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его режим виновны в геноциде народа Украины. Парламентарий поведал, что читает сообщения от знакомых, находящихся на фронте. Они рассказывают об отсутствии эвакуаций и ротаций. По словам депутата Рады, разговоров об этом «нет вообще».

