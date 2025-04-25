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13:30, 25 апреля 2025Россия

Появились подробности об отражении вторжения ВСУ в российский регион

Минобороны: Российские войска ударили по трем бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ходе отражения вторжения противника в регион журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои, в которых участвовала группировка войск Север, проходили в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

За прошедшие сутки украинские войска потеряли две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), два миномета, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, склад боеприпасов, 13 пунктов управления дронами и более 160 бойцов.

С момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились свыше 75 870 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что Вооруженные силы России завершают зачистку белгородской Поповки и курского Горналя — двух оставшихся населенных пунктов, которые пока находятся под контролем противника.

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