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10:40, 25 апреля 2025Россия

Стало известно о завершении зачистки оставшихся под контролем ВСУ приграничных сел

Бойцы «Севера» завершают зачистку белгородской Поповки и курской Горнали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России завершают зачистку белгородской Поповки и курского Горналя — двух оставшихся населенных пунктов, которые пока находятся под контролем противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«По всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение, а все возможные пути прохода врага в села находятся под нашим непрерывным наблюдением и огневым контролем», — говорится в сообщении.

В Краснояружском районе Белгородской области, как уточняется, завершается уничтожение разрозненных групп бойцов ВСУ южнее Поповки. В Суджанском районе в Горнале, как сообщалось ранее, российские военные выбили противника из большей части населенного пункта.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года, о проникновении противника в Белгородскую область стало известно в марте 2025 года. В регионах действует режим чрезвычайной ситуации и объявлен режим контртеррористической операции.

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