Российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части Горналя — последнего села в Курской области, которое осталось под контролем противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
«Бесстрашные штурмовики выбили противника из большей части населенного пункта. Наши операторы БпЛА и артиллеристы наносят поражение по орудиям и ПУ БпЛА ВСУ на отдалении от села», — говорится в сообщении.
Там уточняется, что в Горнали Суджанского района ВСУ продолжают оказывать очаговое сопротивление — в частности, речь идет про северо-запад населенного пункта. В приграничных районах Сумской области же вскрыты группы колумбийских наемников, по ним нанесли огневое поражение.
Утром в пятницу, 25 апреля, также сообщалось, что ВСУ расправились с двумя группами своих же солдат при их попытке сдаться в районе Горналя. Противник там же пытался перебросить новые резервы в населенный пункт.