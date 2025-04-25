Появились подробности о ходе боев за последнее оставшееся под контролем ВСУ курское село

ВС России выбили украинских военных из большей части курского Горналя

Российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части Горналя — последнего села в Курской области, которое осталось под контролем противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные штурмовики выбили противника из большей части населенного пункта. Наши операторы БпЛА и артиллеристы наносят поражение по орудиям и ПУ БпЛА ВСУ на отдалении от села», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что в Горнали Суджанского района ВСУ продолжают оказывать очаговое сопротивление — в частности, речь идет про северо-запад населенного пункта. В приграничных районах Сумской области же вскрыты группы колумбийских наемников, по ним нанесли огневое поражение.

Утром в пятницу, 25 апреля, также сообщалось, что ВСУ расправились с двумя группами своих же солдат при их попытке сдаться в районе Горналя. Противник там же пытался перебросить новые резервы в населенный пункт.