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08:07, 25 апреля 2025Россия

Появились подробности о ходе боев за последнее оставшееся под контролем ВСУ курское село

ВС России выбили украинских военных из большей части курского Горналя
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части Горналя — последнего села в Курской области, которое осталось под контролем противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные штурмовики выбили противника из большей части населенного пункта. Наши операторы БпЛА и артиллеристы наносят поражение по орудиям и ПУ БпЛА ВСУ на отдалении от села», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что в Горнали Суджанского района ВСУ продолжают оказывать очаговое сопротивление — в частности, речь идет про северо-запад населенного пункта. В приграничных районах Сумской области же вскрыты группы колумбийских наемников, по ним нанесли огневое поражение.

Утром в пятницу, 25 апреля, также сообщалось, что ВСУ расправились с двумя группами своих же солдат при их попытке сдаться в районе Горналя. Противник там же пытался перебросить новые резервы в населенный пункт.

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