РИА Новости: Бойцы ВСУ в Сумской области деморализованы

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы — военные жалуются, что их давно не меняли на позициях. Моральное состояние украинских солдат раскрыл РИА Новости источник в группировке войск «Север».

«Среди личного состава ВСУ наблюдается снижение морально-психологического состояния», — отметил собеседник агентства.

Источник отметил, что с беспилотной авиации фиксируется значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения, добавив, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) все время ведут разведку над позициями украинских войск.

Ранее появились кадры того, как российские военные уничтожили в Сумской области бронетранспортер (БТР) Stryker, переданный США ВСУ. Уточняется, что удар по американскому БТР был нанесен в районе населенного пункта Малая Рыбица.